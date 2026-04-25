Ukraine–Russie : 386 prisonniers échangés dans une opération facilitée par Washington et Abou Dhabi

L’Ukraine et la Russie ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre, chacune libérant 193 détenus dans une opération coordonnée avec l’aide des États-Unis et des Émirats arabes unis.

Cet échange, annoncé simultanément par Kiev et Moscou, marque l’un des rares gestes de coopération entre les deux pays depuis le début du conflit. Il porte à 386 le nombre total de prisonniers concernés, renvoyés dans leur pays respectif.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette initiative, soulignant l’importance de ces échanges pour permettre aux captifs de retrouver leur famille. « Il est important qu’il y ait des échanges et que nos compatriotes rentrent chez eux », a-t-il déclaré.

Les autorités des deux camps ont indiqué que cette opération avait été facilitée par des médiations internationales, notamment celles de Washington et d’Abou Dhabi, qui jouent un rôle croissant dans ce type de négociations humanitaires.

Depuis le début de la guerre, les échanges de prisonniers constituent l’un des rares canaux de dialogue entre Kiev et Moscou. Ils permettent de maintenir un minimum de communication malgré l’absence de progrès sur le plan diplomatique plus large.

Cette nouvelle opération illustre à la fois la persistance du conflit et l’existence de mécanismes limités de coopération, centrés sur des enjeux humanitaires, dans un contexte de tensions toujours très élevées entre les deux pays.