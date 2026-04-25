Roumanie : des débris de drone russe endommagent des habitations après une attaque en Ukraine

La Roumanie a annoncé que des fragments de drone, tombés sur son territoire après une attaque russe contre l’Ukraine, ont endommagé des biens dans la ville de Galați, sans faire de victimes.

Selon le ministère roumain de la Défense, un poteau électrique et une annexe d’habitation ont été touchés lors de la chute des débris. La zone a été immédiatement sécurisée et évacuée, les autorités craignant la présence d’explosifs encore actifs.

Les équipes spécialisées doivent procéder à la destruction des fragments dans un lieu sécurisé. Il s’agit de la première fois que des dégâts matériels sont signalés en Roumanie, bien que des débris de drones russes aient déjà été retrouvés à plusieurs reprises sur son territoire.

Membre de l’OTAN et de l’Union européenne, la Roumanie partage une longue frontière avec l’Ukraine et se retrouve régulièrement exposée aux retombées du conflit, notamment lorsque des frappes visent des infrastructures proches du Danube.

Bucarest a condamné « fermement » les actions de la Russie, les qualifiant de comportement irresponsable constituant une menace pour la sécurité régionale en mer Noire.

Cet incident illustre les risques croissants de débordement du conflit ukrainien vers les pays voisins, renforçant les inquiétudes au sein de l’Alliance atlantique quant à la stabilité de la région.