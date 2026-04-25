Ukraine : une attaque massive russe fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés

Une attaque d’envergure menée par la Russie dans la nuit a fait au moins quatre morts et plus de 30 blessés en Ukraine, selon les autorités locales, marquant une nouvelle escalade dans le conflit.

La ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, a été particulièrement touchée. Des frappes de drones et de missiles ont endommagé des immeubles résidentiels et des infrastructures urbaines. Deux corps ont été retrouvés dans un bâtiment frappé, tandis que plusieurs personnes pourraient encore être piégées sous les décombres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé des bombardements ayant duré « pratiquement toute la nuit », précisant que plus de 660 drones et missiles avaient été lancés contre différentes régions du pays.

Dans la région de Tchernihiv, au nord, deux autres personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d’attaques similaires, selon les autorités locales.

Face à l’ampleur des frappes, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à renforcer rapidement les systèmes de défense aérienne de l’Ukraine, estimant que ces attaques démontrent l’urgence d’un soutien accru.

Cette offensive illustre l’intensité persistante des combats, alors que les infrastructures civiles restent des cibles régulières, aggravant le bilan humain et les destructions à travers le pays.