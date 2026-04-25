Mali : attaques coordonnées à Bamako et dans plusieurs régions, l’armée en alerte

Des hommes armés ont mené une série d’attaques simultanées au Mali, notamment dans la capitale Bamako et dans plusieurs villes du pays, a annoncé l’armée, évoquant une opération coordonnée de groupes armés.

Peu avant l’aube, de fortes explosions et des tirs nourris ont été entendus près de la base militaire de Kati, située à la périphérie de Bamako. Des soldats ont rapidement été déployés pour sécuriser la zone et bloquer les axes routiers, selon des témoins.

D’autres attaques ont été signalées au même moment dans plusieurs localités, dont Sévaré, ainsi que dans le nord du pays à Kidal et Gao. « On entend des coups de feu partout », a témoigné un habitant de Sévaré.

Dans un communiqué, l’armée malienne a indiqué que des « groupes terroristes non identifiés » avaient pris pour cible plusieurs positions militaires et zones stratégiques. Elle a précisé que les combats étaient toujours en cours et a appelé la population à rester calme.

Le Mali est confronté depuis des années à une insurrection menée par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi qu’à des rébellions dans le nord du pays. La situation sécuritaire reste fragile, malgré les opérations militaires répétées.

Ces attaques simultanées soulignent la capacité de coordination des groupes armés et ravivent les inquiétudes sur la stabilité du pays, dirigé par une junte militaire depuis les coups d’État de 2020 et 2021.