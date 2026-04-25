Slovénie : la présidente appelle les partis à trouver un Premier ministre capable de gouverner

La Slovénie traverse une impasse politique après les élections législatives, la présidente Natasa Pirc Musar appelant les partis à désigner eux-mêmes un candidat au poste de Premier ministre capable de rassembler une majorité.

Faute de consensus clair au Parlement, la cheffe de l’État a indiqué qu’elle ne proposerait pas de nom, estimant qu’aucun dirigeant ne disposait actuellement d’un soutien suffisant pour former un gouvernement stable.

Les députés disposent désormais d’un délai de 14 jours pour s’accorder sur un candidat. Sans compromis, le pays pourrait s’enfoncer davantage dans l’incertitude politique.

Le Premier ministre sortant, Robert Golob, n’a pas réussi à constituer une coalition après le scrutin, malgré des négociations engagées avec plusieurs formations.

De son côté, le leader de l’opposition Janez Jansa chercherait à bâtir une alliance, bien que les discussions restent complexes dans un Parlement fragmenté.

Cette situation reflète un manque de confiance entre les différentes forces politiques, rendant difficile la formation d’un exécutif capable de gouverner efficacement.

L’issue des prochains jours sera déterminante pour la stabilité du pays, alors que la Slovénie doit faire face à des enjeux économiques et européens nécessitant un gouvernement pleinement opérationnel.