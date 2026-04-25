Japon : plus de 3 000 évacuations face à des incendies majeurs dans le nord du pays

Plus de 1 000 pompiers luttent pour contenir d’importants feux de forêt dans le nord du Japon, où les flammes ont déjà contraint plus de 3 000 habitants à quitter leur domicile.

Les incendies, qui touchent notamment la ville de Otsuchi dans la préfecture d’Iwate, brûlent depuis plusieurs jours et menacent désormais des zones résidentielles. Un premier foyer s’est déclaré dans une région montagneuse avant qu’un second ne se propage à proximité.

Selon les autorités, la superficie déjà ravagée en fait le troisième plus grand incendie de forêt jamais enregistré au Japon. Les conditions météorologiques, marquées par la sécheresse et des vents soutenus, compliquent fortement les opérations.

Le terrain accidenté rend également l’intervention des secours plus difficile, ralentissant les efforts pour maîtriser les flammes. Les pompiers restent mobilisés pour empêcher la propagation vers les habitations.

Ces incendies s’inscrivent dans une tendance plus large d’augmentation des feux de forêt dans le pays, notamment au printemps, période de plus en plus exposée à des conditions climatiques extrêmes.

Les autorités redoutent que la situation ne s’aggrave dans les prochains jours, alors que la météo devrait rester sèche, prolongeant les risques pour les populations et les infrastructures locales.