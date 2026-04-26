Israël : Herzog privilégie un accord dans l’affaire Netanyahu avant toute grâce

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré qu’il n’envisagerait une éventuelle grâce pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’après avoir épuisé toutes les possibilités d’un accord dans son procès pour corruption.

Dans un communiqué, Isaac Herzog a indiqué qu’une solution négociée entre les parties serait préférable avant toute décision présidentielle, suggérant qu’aucune grâce ne serait accordée à court terme.

Benjamin Netanyahu est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance, des accusations qu’il conteste fermement. Cette affaire judiciaire, ouverte il y a plusieurs années, a profondément divisé la société israélienne et contribué à une instabilité politique marquée, avec plusieurs élections successives.

Selon la présidence, des efforts doivent être faits pour parvenir à un accord de plaidoyer en dehors des tribunaux, une option qui pourrait permettre de clore un dossier sensible ayant pesé sur la vie politique du pays.