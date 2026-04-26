MONDE États-Unis

Fusillade à Washington: Trump évoque un manifeste «anti-chrétiens»

26 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Fusillade à Washington: Trump évoque un manifeste «anti-chrétiens»

La soirée annuelle de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche a été brutalement interrompue samedi soir après une attaque armée survenue près du dispositif de sécurité. Plusieurs hauts responsables américains, dont Donald Trump, étaient présents au moment des faits.

L’homme qui a ouvert le feu a tenté de franchir un point de contrôle alors qu’il était muni de plusieurs armes. Il a été rapidement maîtrisé par les forces de sécurité, tandis qu’un agent du Secret Service a été blessé.

Trump pointe un manifeste inquiétant

Donald Trump a affirmé que le suspect avait rédigé un manifeste dans lequel il exprimait, selon lui, une haine des chrétiens. Le président américain a présenté cet élément comme une piste majeure pour comprendre les motivations de l’assaillant.

Le suspect aurait laissé entendre qu’il voulait viser des personnalités liées à l’administration Trump. Les autorités cherchent encore à déterminer si le président était directement ciblé.

Les enquêteurs cherchent le mobile exact

À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été rendue sur les motivations de l’assaillant. Les enquêteurs examinent son parcours, ses écrits et ses éventuels contacts afin de savoir s’il a agi seul ou s’il bénéficiait d’un soutien.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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