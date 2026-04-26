Fusillade à Washington: Trump évoque un manifeste «anti-chrétiens»

La soirée annuelle de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche a été brutalement interrompue samedi soir après une attaque armée survenue près du dispositif de sécurité. Plusieurs hauts responsables américains, dont Donald Trump, étaient présents au moment des faits.

L’homme qui a ouvert le feu a tenté de franchir un point de contrôle alors qu’il était muni de plusieurs armes. Il a été rapidement maîtrisé par les forces de sécurité, tandis qu’un agent du Secret Service a été blessé.

Trump pointe un manifeste inquiétant

Donald Trump a affirmé que le suspect avait rédigé un manifeste dans lequel il exprimait, selon lui, une haine des chrétiens. Le président américain a présenté cet élément comme une piste majeure pour comprendre les motivations de l’assaillant.

Le suspect aurait laissé entendre qu’il voulait viser des personnalités liées à l’administration Trump. Les autorités cherchent encore à déterminer si le président était directement ciblé.

Les enquêteurs cherchent le mobile exact

À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été rendue sur les motivations de l’assaillant. Les enquêteurs examinent son parcours, ses écrits et ses éventuels contacts afin de savoir s’il a agi seul ou s’il bénéficiait d’un soutien.