Mali : le ministre de la Défense Sadio Camara tué dans une attaque majeure près de Bamako

Le ministre malien de la Défense Sadio Camara aurait été tué lors d’une attaque menée ce week-end près de Bamako, selon plusieurs sources concordantes.

L’assaut a visé sa résidence située à proximité de la base militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale. Cette attaque s’inscrit dans une offensive d’envergure menée par le groupe jihadiste JNIM, affilié à Al-Qaïda, en coordination avec un groupe rebelle dominé par des Touaregs.

D’après des proches et des médias, Sadio Camara a succombé lors de cette attaque, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été communiquée par le gouvernement malien ou le ministère de la Défense.

Cette opération fait partie d’une série d’attaques coordonnées à travers le pays, décrites par des analystes comme l’une des plus importantes offensives récentes contre les autorités maliennes.

Selon certaines sources, des combattants étrangers, notamment des mercenaires russes, auraient également été blessés lors des affrontements.

Les forces armées maliennes ont indiqué que des opérations étaient en cours dans plusieurs régions pour tenter de repousser les groupes armés, alors que la situation sécuritaire reste extrêmement volatile.

Cet épisode marque une escalade significative de la violence dans un pays confronté depuis plusieurs années à des insurrections jihadistes et à une instabilité politique persistante.