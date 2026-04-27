Chine : les profits industriels accélèrent malgré les incertitudes géopolitiques

Les bénéfices des entreprises industrielles en Chine ont enregistré une forte progression en mars, signe d’une reprise économique qui se poursuit, bien que de manière inégale.

Selon les données officielles, les profits ont augmenté de 15,8 % sur un an, leur rythme le plus rapide depuis six mois. Cette performance s’inscrit dans la continuité de la hausse observée en début d’année, portée par certains secteurs industriels.

Toutefois, cette amélioration masque des fragilités persistantes. L’économie chinoise reste confrontée à un déséquilibre entre une offre abondante et une demande encore hésitante, ce qui limite la capacité des entreprises à répercuter la hausse des coûts sur les prix.

Par ailleurs, le moteur des exportations montre des signes de ralentissement, tandis que les ventes au détail et la production industrielle ont marqué le pas ces dernières semaines.

Les analystes estiment que les données actuelles ne reflètent pas encore pleinement l’impact de la guerre en Iran, qui pourrait peser à terme sur la croissance mondiale et les chaînes d’approvisionnement.

Dans ce contexte, les autorités chinoises se préparent à faire face à un environnement économique plus incertain, marqué par des tensions géopolitiques et des pressions internes sur la demande.

Malgré ces risques, la progression des profits industriels constitue un signal positif pour la deuxième économie mondiale, même si sa trajectoire de reprise reste fragile et dépendante de facteurs extérieurs.