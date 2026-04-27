Ukraine : une attaque de drones russes fait 10 blessés à Odessa, dont des enfants

Une frappe de drones russes a visé la ville portuaire d’Odessa dans la nuit, faisant au moins dix blessés, dont deux enfants, selon les autorités ukrainiennes.

L’attaque a principalement touché le district central de Prymorskyi, où plusieurs immeubles résidentiels, un hôtel et des infrastructures urbaines ont été endommagés. Les secours ont indiqué que la majorité des victimes se trouvaient dans cette zone.

Selon l’administration militaire locale, les frappes ont également affecté d’autres quartiers, visant des immeubles de grande hauteur, des habitations privées et des véhicules. « Ce fut une nuit extrêmement difficile », ont déclaré les responsables sur place.

Ville stratégique sur la mer Noire, Odessa constitue un point clé pour les exportations ukrainiennes et reste une cible régulière des attaques russes depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022.

Cette nouvelle frappe illustre la poursuite des bombardements sur les zones urbaines, dans un conflit qui continue de peser lourdement sur les populations civiles et les infrastructures du pays.