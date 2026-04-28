Ukraine : Merz évoque des concessions territoriales comme clé d’une future adhésion à l’UE

Le chancelier allemand Friedrich Merz a suscité des réactions en suggérant que l’Ukraine pourrait devoir accepter des pertes territoriales dans le cadre d’un futur accord de paix avec la Russie, une perspective qu’il a liée aux ambitions européennes de Kiev. Ses propos ont été tenus lundi lors d’un échange avec des élèves dans un lycée de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Selon le dirigeant allemand, un cessez-le-feu pourrait intervenir à moyen terme, suivi, espère-t-il, par un traité de paix entre l’Ukraine et la Russie. Dans ce contexte, il a estimé qu’il était possible qu’une partie du territoire ukrainien ne reste pas sous le contrôle de Kiev à l’issue des négociations.

« À un moment donné, l’Ukraine signera un accord de cessez-le-feu ; à un autre moment, espérons-le, un traité de paix avec la Russie. Il se peut alors qu’une partie du territoire ukrainien ne soit plus ukrainienne », a déclaré Friedrich Merz, évoquant une issue potentielle au conflit en cours.

Ces déclarations interviennent alors que l’Ukraine poursuit ses efforts pour se rapprocher de l’Union européenne. L’adhésion au bloc européen est perçue comme une priorité stratégique par Kiev, mais elle reste conditionnée à plusieurs critères politiques, économiques et sécuritaires, dans un contexte de guerre prolongée.

La question des frontières et de l’intégrité territoriale demeure centrale dans toute perspective de règlement du conflit. Jusqu’à présent, les autorités ukrainiennes ont réaffirmé leur refus de céder des territoires, insistant sur la nécessité de restaurer pleinement leur souveraineté.

Les propos du chancelier allemand illustrent les débats en cours au sein des capitales européennes sur les conditions d’une paix durable et sur l’avenir de l’Ukraine au sein de l’Union. Ils pourraient alimenter les discussions diplomatiques à venir, alors que les perspectives de négociation restent incertaines.