Six marins libérés après la saisie d’un porte-conteneurs iranien par les États-Unis

Six membres d’équipage iraniens ont été libérés et rapatriés après la saisie du porte-conteneurs Touska par les forces américaines, selon l’agence de presse iranienne Tasnim. Vingt-deux autres marins iraniens restent toutefois à bord du navire, tandis que les autorités de Iran poursuivent leurs efforts pour obtenir leur libération.

La saisie du navire par le CENTCOM remonte au 20 avril. Selon l’armée américaine, le bâtiment aurait refusé d’obtempérer à des injonctions dans le golfe d’Oman, ce qui a conduit à son interception.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre États-Unis et l’Iran, après le déclenchement d’hostilités fin février impliquant également Israël. Ces affrontements ont provoqué des représailles iraniennes dans la région du Golfe et perturbé le trafic maritime stratégique, notamment dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été instauré le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, suivi de discussions à Islamabad. Cependant, aucun accord durable n’a encore été trouvé. La trêve aurait été prolongée temporairement dans l’attente d’une proposition iranienne.

Depuis le 13 avril, Washington a mis en place un blocus naval ciblant les navires liés à l’Iran dans le détroit d’Ormuz, en réponse aux restrictions imposées par Téhéran sur la circulation maritime dans cette zone clé du commerce mondial.

La situation reste tendue, avec des implications directes sur la sécurité maritime et les flux énergétiques internationaux.