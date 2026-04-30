Le suspect d’une tentative d’assassinat contre Trump reste en détention

L’homme accusé d’avoir tenté d’assassiner le président américain Donald Trump a accepté de rester en détention provisoire, le temps que la procédure judiciaire suive son cours.

Le suspect, identifié comme Cole Tomas Allen, 31 ans, est poursuivi pour avoir planifié une attaque visant le président ainsi que d’autres responsables lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, un événement majeur à Washington réunissant journalistes et personnalités politiques.

Lors de l’audience, Allen n’a pas contesté immédiatement les arguments des procureurs, qui estiment qu’il représente un danger pour la société et qu’il existe un risque de fuite. Sur cette base, la justice a décidé de maintenir sa détention pendant l’enquête.

Les procureurs affirment que le suspect aurait préparé l’attaque de manière anticipée, ce qui renforce la gravité des accusations portées contre lui. De son côté, la défense remet en question les éléments présentés, soulignant notamment l’absence d’antécédents judiciaires.

L’affaire, qui concerne la sécurité du président et d’événements publics de grande ampleur, est suivie de près par les autorités fédérales. Elle intervient dans un climat politique déjà tendu aux États-Unis, où les questions de sécurité et de menaces visant les responsables politiques restent particulièrement sensibles.