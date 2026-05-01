Aung San Suu Kyi doit rencontrer ses avocats après son transfert en résidence surveillée

L’ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, détenue depuis le coup d’État militaire de 2021, doit rencontrer son équipe juridique ce week-end après avoir été transférée en résidence surveillée dans la capitale.

Selon un membre de sa défense, la femme politique de 80 ans se trouve toujours à Naypyidaw, où elle aurait été assignée à résidence jeudi soir par les autorités soutenues par l’armée. Cette évolution marque un changement notable dans ses conditions de détention.

Les médias d’État ont confirmé ce transfert et diffusé une photographie récente de Suu Kyi, la première depuis plusieurs années. On y voit l’ancienne lauréate du prix Nobel assise sur un banc, encadrée par des agents en uniforme.

Ses avocats prévoient de la rencontrer dimanche afin de discuter de sa situation et de préparer la suite de sa défense. Contrairement aux précédentes visites en prison, cet échange devrait permettre une discussion plus approfondie.

Arrêtée après le renversement de son gouvernement civil en février 2021, Aung San Suu Kyi a été condamnée à une peine cumulée de 33 ans de prison à l’issue de plusieurs procès tenus à huis clos. Ses partisans dénoncent des accusations politiquement motivées destinées à l’écarter durablement de la vie politique.

Depuis le coup d’État, le Myanmar est plongé dans un conflit interne meurtrier opposant la junte militaire à divers groupes armés et mouvements pro-démocratie, rendant l’avenir politique du pays particulièrement incertain.