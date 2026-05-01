Les tensions transatlantiques s’intensifient après les critiques de Trump contre les dirigeants européens

Les relations entre les États-Unis et l’Europe se tendent à nouveau après une série de déclarations du président Donald Trump visant plusieurs dirigeants européens, sur fond de désaccords liés notamment à la guerre en Iran.

Le président américain s’est attaqué publiquement au chancelier allemand Friedrich Merz, le qualifiant de « totalement inefficace » après ses critiques sur la stratégie américaine. Il a également visé le Premier ministre britannique Keir Starmer, affirmant qu’il n’était « pas Winston Churchill » et menaçant d’imposer de lourds droits de douane au Royaume-Uni.

Au-delà des attaques verbales, Washington envisage des mesures plus concrètes. L’administration Trump a évoqué la possibilité de réduire le nombre de soldats américains stationnés en Europe, notamment en Allemagne, où ils sont plus de 36 000. Le Pentagone aurait aussi discuté de sanctions contre certains alliés de l’OTAN jugés insuffisamment engagés dans les opérations américaines.

Parmi les pistes évoquées figurent des mesures drastiques, comme une remise en cause de la position de l’Espagne au sein de l’alliance ou encore une réévaluation du soutien américain à la souveraineté britannique sur les îles Malouines.

Ces tensions interviennent dans un contexte déjà fragile, marqué par des divergences sur la guerre en Iran. Selon plusieurs diplomates européens, le ton plus agressif adopté par Washington pousse désormais les capitales européennes à adopter une posture plus ferme face à un partenaire jugé de plus en plus imprévisible.

Pour de nombreux observateurs, cette nouvelle dégradation des relations transatlantiques rappelle les débuts du précédent mandat de Trump et soulève des interrogations sur l’avenir de la coopération entre les deux rives de l’Atlantique.