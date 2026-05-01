Près de 300 candidats en lice pour le prix Nobel de la paix 2026, Trump pressenti

Le prix Nobel de la paix 2026 a attiré un total de 287 candidatures, selon le Comité Nobel norvégien, illustrant l’intérêt soutenu pour cette distinction dans un contexte mondial marqué par de nombreux conflits.

Parmi ces candidatures, on compte 208 individus et 79 organisations. Comme le veut la tradition, la liste complète des noms reste confidentielle pendant 50 ans, mais certains dirigeants politiques ont déjà affirmé avoir proposé la candidature du président américain Donald Trump.

Le secrétaire du comité, Kristian Berg Harpviken, a indiqué que cette édition comportait un nombre important de nouveaux noms, tout en soulignant que de nombreuses candidatures sont renouvelées d’une année sur l’autre.

Plusieurs responsables internationaux, notamment du Cambodge, d’Israël et du Pakistan, ont déclaré avoir soumis la candidature de Trump dans les délais requis, fixés au 31 janvier. Si ces propositions sont confirmées, elles seront bien prises en compte pour l’édition 2026.

Malgré les tensions géopolitiques actuelles, le comité insiste sur la pertinence du prix, estimant qu’il reste essentiel pour mettre en lumière les initiatives en faveur de la paix. Par ailleurs, il a exprimé son inquiétude concernant la situation d’un précédent lauréat iranien actuellement emprisonné, sans donner davantage de détails.