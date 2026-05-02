Roissy, le « Client Challenge » dans le viseur du Défenseur des droits

Roissy-CDG, ses couloirs interminables, ses files qui serpentent et cette impression tenace que le voyage commence souvent par un contrôle. C’est dans ce décor très concret qu’une polémique remonte en surface autour d’un dispositif interne baptisé « Client Challenge », soupçonné d’avoir orienté la prise en charge de certains passagers selon des critères contestables. SOS Racisme a saisi le Défenseur des droits, avec l’idée d’obtenir une instruction et des réponses noires sur blanc, loin des rumeurs de comptoir et des indignations à chaud.

Derrière le nom presque anodin, l’enjeu est juridique et explosif. Si une consigne, même implicite, conduit à différencier le traitement de voyageurs en fonction de l’origine, de l’apparence, du nom ou de la nationalité, on bascule dans le champ de la discrimination, avec tout ce que cela implique en matière de responsabilités. À l’aéroport, la mécanique est complexe: gestionnaire, compagnies, prestataires, services de l’État, forces de l’ordre, chacun a sa zone, ses agents, ses procédures, ce qui complique l’identification de la chaîne de décision et la preuve d’une pratique.

Une consigne, des visages, une frontière fine

Une consigne, des visages, une frontière fine ADP, de son côté, dément. Comme souvent dans ce type d’affaires, le discours officiel met en avant la lutte contre toute discrimination, la formation, les chartes, les contrôles internes. Reste que le Défenseur des droits n’est pas une chambre d’écho: s’il juge la saisine recevable, il peut réclamer des documents, auditionner, vérifier la traçabilité des critères utilisés et, à l’arrivée, formuler des recommandations ou des observations. Il ne condamne pas, mais sa parole pèse, surtout quand elle s’appuie sur des pièces et une méthode.

Ce dossier touche à un point sensible: l’aéroport est un lieu de souveraineté autant qu’un site industriel, un espace où l’on veut fluidifier sans froisser, sécuriser sans humilier. Quand la gestion des flux devient un argument, la tentation est grande de transformer des “profils” en raccourcis, et les raccourcis en habitudes. Dans les prochaines semaines, tout dépendra de ce que l’instruction mettra au jour, documents à l’appui, dans un Roissy qui n’a jamais autant eu besoin de clarté.