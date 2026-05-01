Une nouvelle attaque de drones ukrainiens déclenche un incendie dans un port russe de la mer Noire

Une attaque de drones attribuée à l’Ukraine a provoqué un incendie dans le port russe de Touapse, sur la mer Noire, marquant la quatrième frappe de ce type contre cette installation stratégique depuis la mi-avril.

Selon les autorités russes, un terminal maritime a été touché, déclenchant un important incendie visible sur des images diffusées en ligne. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, mais les habitants ont été invités à rester chez eux et à éviter de consommer l’eau du robinet par mesure de précaution.

Le port de Touapse abrite notamment une raffinerie de pétrole clé, ce qui en fait une cible stratégique dans le contexte du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ces attaques répétées illustrent la capacité croissante de Kyiv à frapper des infrastructures en profondeur sur le territoire russe.

Sur les réseaux sociaux, certains habitants ont exprimé leur inquiétude et leur colère face à la répétition de ces incidents, qui perturbent la vie quotidienne et alimentent un sentiment d’insécurité.

Cette nouvelle attaque intervient alors que les deux camps intensifient l’usage de drones, devenus un élément central du conflit, notamment pour viser des installations énergétiques et logistiques.