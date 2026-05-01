Des soldats américains défendent leur présence en Allemagne face aux menaces de retrait de Trump

Des militaires américains stationnés en Allemagne mettent en avant les avantages stratégiques de leur déploiement, alors que le président Donald Trump envisage de réduire la présence militaire des États-Unis dans le pays.

Environ 35 000 soldats américains sont actuellement basés en Allemagne, qui constitue un pilier central du dispositif militaire américain en Europe. Les troupes y bénéficient d’infrastructures d’entraînement avancées, comme le site de Hohenfels, et participent régulièrement à des exercices conjoints avec les alliés de l’OTAN.

Sur le terrain, certains militaires soulignent que cette présence permet une réaction rapide face aux crises, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les bases en Allemagne servent également de plateforme logistique essentielle pour le déploiement de forces et de matériel vers l’Europe de l’Est.

Les soldats participent aussi à des entraînements intégrant les leçons du conflit russo-ukrainien, notamment l’utilisation croissante des drones sur le champ de bataille, ce qui renforce leur préparation opérationnelle.

La possible réduction des effectifs suscite des inquiétudes parmi les alliés européens, qui voient dans la présence américaine un élément clé de la dissuasion face à la Russie. Pour Washington, le débat s’inscrit dans une réflexion plus large sur le coût et la répartition des engagements militaires à l’étranger.