Un homme jugé à Londres pour une attaque au couteau visant deux hommes juifs

Un Britannique de 45 ans a comparu devant un tribunal de Londres, accusé de tentative de meurtre après avoir poignardé deux hommes juifs dans le quartier de Golders Green, un secteur connu pour abriter une importante communauté juive.

L’accusé, Essa Suleiman, est poursuivi pour deux chefs de tentative de meurtre, ainsi que pour possession d’une arme blanche. Il est soupçonné d’avoir attaqué Shloime Rand, 34 ans, et Moshe Shine, 76 ans, lors d’une agression survenue plus tôt dans la semaine.

La police britannique a qualifié l’incident de possible acte terroriste, ce qui a conduit les autorités à relever le niveau d’alerte terroriste national à son deuxième degré le plus élevé, indiquant qu’une attaque est considérée comme hautement probable dans les mois à venir.

Selon les informations disponibles, l’une des victimes a quitté l’hôpital, tandis que l’autre reste dans un état stable. L’attaque s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes, marqué par une série d’incidents visant des institutions juives dans le nord de la capitale.

Le Premier ministre Keir Starmer a réagi en promettant des mesures renforcées pour protéger la communauté juive, alors que les autorités envisagent également de restreindre certaines manifestations à venir, notamment en lien avec les mobilisations pro-palestiniennes.