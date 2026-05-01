Après Washington, le roi Charles séduit l’Amérique rurale avant de poursuivre sa tournée

Le roi Charles III a conclu sa visite d’État aux États-Unis par une dernière rencontre à la Maison Blanche avec le président Donald Trump, après quatre jours marqués par une atmosphère chaleureuse malgré un contexte international tendu.

Lors de leur brève entrevue d’adieu, Trump a salué Charles comme « le plus grand roi », illustrant la proximité affichée entre les deux dirigeants au cours de cette visite, notamment lors d’un dîner officiel organisé plus tôt dans la semaine.

Après ce passage à Washington, le souverain britannique et la reine Camilla se sont rendus dans les Appalaches, où ils ont été accueillis chaleureusement par la population locale. Fidèle à son attachement à la nature et aux traditions, Charles a assisté à des démonstrations de musique bluegrass et à un repas communautaire typique de la région, sans toutefois y prendre part.

Cette étape plus informelle contrastait avec les enjeux diplomatiques de la visite, qui se déroule dans un contexte de tensions liées notamment au conflit avec l’Iran.

Le couple royal doit désormais poursuivre son déplacement vers les Bermudes, dernière étape d’une tournée destinée à renforcer les liens du Royaume-Uni avec ses partenaires et territoires d’outre-mer.