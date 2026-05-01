L’Ukraine envisage l’achat d’armes japonaises après un assouplissement des règles d’exportation

L’Ukraine explore la possibilité d’acquérir des équipements militaires auprès du Japon, à la suite d’un assouplissement des règles d’exportation d’armements par Tokyo, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Selon l’ambassadeur ukrainien au Japon, Yurii Lutovinov, ces changements ouvrent la voie à des discussions sur de potentielles livraisons ou coopérations dans le domaine de la défense. Il a notamment évoqué l’intérêt de Kiev pour des systèmes de défense aérienne, alors que le pays continue de faire face à des frappes régulières.

Le Japon, historiquement prudent en matière d’exportations militaires en raison de sa constitution pacifiste, a récemment modifié certaines réglementations afin de permettre une participation accrue à des programmes internationaux de défense. Cette évolution pourrait bénéficier à l’Ukraine, qui cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement.

Par ailleurs, Tokyo envisage également de soutenir un fonds de défense ukrainien piloté par l’OTAN, ce qui renforcerait encore la coopération entre les deux pays.

Toutefois, les autorités japonaises n’ont pas confirmé l’envoi direct d’armes à l’Ukraine à ce stade. Les discussions en sont encore à un stade préliminaire, et toute décision dépendra d’équilibres politiques sensibles au Japon ainsi que de considérations diplomatiques plus larges.