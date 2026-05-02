Adhésion à l’UE : Zelensky obtient le soutien de la Slovaquie après un échange avec Fico

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir discuté de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne avec le Premier ministre slovaque Robert Fico lors d’un échange intervenu samedi. Cette conversation s’inscrit dans les efforts diplomatiques de Kiev pour renforcer son intégration européenne malgré le contexte de guerre.

Selon Volodymyr Zelensky, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance de relations solides entre leurs pays respectifs. « Nous avons besoin de relations fortes entre nos pays, et nous y avons tous deux intérêt », a-t-il déclaré dans un message publié sur le réseau social X.

Le président ukrainien a également souligné le soutien exprimé par Bratislava à la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne. Il a indiqué que la Slovaquie était prête à partager son expérience du processus d’adhésion, un élément jugé précieux pour Kiev dans sa démarche.

Cette prise de position est notable alors que l’Ukraine poursuit ses efforts pour se rapprocher des institutions européennes, dans un contexte marqué par le conflit avec la Russie. L’adhésion à l’UE constitue un objectif stratégique majeur pour les autorités ukrainiennes.

La Slovaquie, membre de l’Union européenne depuis 2004, fait partie des pays dont l’expérience peut servir de référence pour les États candidats. Le soutien de Bratislava pourrait ainsi renforcer la position de Kiev au sein des discussions européennes.

Cette initiative diplomatique intervient alors que l’Ukraine cherche à consolider ses alliances politiques et économiques en Europe, tout en poursuivant ses réformes internes nécessaires à une éventuelle intégration au bloc européen.