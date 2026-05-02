Angola : le FMI alerte sur une dette publique proche de son plafond à moyen terme

Le Fonds monétaire international (FMI) a averti vendredi que la dette publique de l’Angola devrait atteindre son plafond à moyen terme, appelant les autorités à adopter une gestion budgétaire plus prudente dans un contexte de fortes dépendances aux revenus pétroliers.

Selon le FMI, la récente hausse des prix du pétrole a temporairement amélioré l’accès de l’Angola aux marchés financiers internationaux. Cette dynamique permet de compenser en partie la baisse des recettes liée au recul de la production pétrolière, principale source de revenus du pays.

Cependant, l’institution internationale estime que les besoins de financement brut de l’Angola devraient augmenter dans les prochaines années. Elle souligne que la dette publique devrait atteindre le plafond fixé par la législation nationale en matière de viabilité budgétaire à moyen terme.

Le FMI recommande ainsi au gouvernement angolais de poursuivre ses efforts de consolidation budgétaire et de renforcer la gestion de sa dette. L’objectif est de réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations des prix du pétrole, qui influencent fortement ses finances publiques.

Le rapport intervient après la conclusion de l’examen annuel de l’Angola dans le cadre de l’Article IV, un exercice de surveillance économique régulier mené par le FMI auprès de ses pays membres.

Le pays d’Afrique australe pourrait néanmoins bénéficier à court terme de la hausse des cours du pétrole, alimentée par les tensions géopolitiques internationales. Alors que le budget 2026 de l’Angola avait été établi sur une hypothèse de 61 dollars le baril, le Brent se négocie actuellement au-dessus de 100 dollars, offrant un répit temporaire aux finances publiques.