Taïwan : la présidente Lai Ching-te en visite en Eswatini après un voyage perturbé qu’elle attribue à la Chine

Le président taïwanais Lai Ching-te est arrivé samedi en Eswatini pour une visite officielle, quelques semaines après avoir dû reporter un déplacement en raison de complications liées à son itinéraire aérien. Taipei accuse la Chine d’avoir exercé des pressions sur plusieurs États de la région pour bloquer son passage.

Cette visite intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible. L’Eswatini, situé en Afrique australe, fait partie des douze seuls pays au monde entretenant encore des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Ces liens sont considérés comme stratégiques par Taipei, qui cherche à maintenir sa reconnaissance internationale face à la pression de Pékin.

Le voyage du président taïwanais avait initialement été prévu pour assister au 40e anniversaire de l’accession au trône du roi Mswati III. Cependant, il a été reporté après que plusieurs États de l’océan Indien auraient annulé les autorisations de survol de l’avion présidentiel, notamment les Seychelles, Maurice et Madagascar.

Les autorités taïwanaises affirment que ces refus seraient le résultat de pressions exercées par la Chine. Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et s’oppose fermement à toute forme de reconnaissance diplomatique de l’île.

Ce type d’incident est rare et marque, selon Taipei, une nouvelle stratégie visant à limiter les déplacements internationaux de ses dirigeants. Il s’agit de la première fois qu’un président taïwanais voit un déplacement à l’étranger annulé en raison de restrictions liées à l’espace aérien.

La visite en Eswatini revêt donc une importance particulière pour Taïwan, qui cherche à consolider ses derniers soutiens diplomatiques dans un environnement international dominé par l’influence croissante de la Chine.