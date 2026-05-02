Carburants : l’aide de 50 euros pour les « grands rouleurs modestes » est actée, reste l’épreuve du réel

Enfin un texte, du noir sur blanc. L’indemnité carburant de 50 euros promise aux « travailleurs modestes grands rouleurs » vient d’être publiée au Journal officiel, ce qui la rend juridiquement prête à partir, comme un moteur qui tourne déjà au ralenti sur un parking. Sur le papier, le gouvernement vise environ trois millions d’actifs, ceux qui n’ont pas le luxe de choisir entre métro et télétravail et qui alignent les kilomètres pour gagner leur vie.

Concrètement, le décret fixe deux verrous. D’abord le niveau de ressources: un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16.880 euros. Ensuite la contrainte de distance: plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre domicile et travail, ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de l’activité professionnelle, trajets domicile travail inclus. Ceux qui cochent ces cases pourront demander le forfait, unique, de 50 euros.

Reste un détail qui n’en est pas un pour les foyers concernés: la date d’ouverture n’est pas encore connue. Le dispositif doit arriver d’ici la fin mai sur impots.gouv.fr, avec une ouverture fixée par arrêté. Autrement dit, l’aide est actée mais pas encore accessible, et chacun sait que, quand le carburant grimpe, l’attente se paie comptant à la pompe, pas plus tard.

Une aide ciblée, une course contre le non-recours

Politiquement, l’exécutif assume une logique de ciblage. L’annonce avait été faite le 22 avril, avec une idée simple: éviter la dépense massive d’une remise généralisée et concentrer l’effort sur ceux qui roulent beaucoup parce qu’ils y sont contraints. Le même paquet comprenait aussi des prolongations et élargissements d’aides aux carburants pour certains secteurs, comme le bâtiment, les taxis et les VTC, pour un coût chiffré à 180 millions d’euros sur le seul mois de mai.

Dans le même mouvement, un autre décret publié acte l’aide sur le gazole non routier agricole pour avril, à hauteur de 3,86 centimes par litre, correspondant au droit d’accise, soit 14 millions d’euros. Le texte prévoit une prolongation possible d’un mois, et le gouvernement a déjà annoncé fin avril vouloir relever le niveau d’aide à 15 centimes par litre pour les agriculteurs, tandis que les pêcheurs passeraient de 30 à 35 centimes, après un palier précédemment à 20. Pour avril, le montant maximal versé est fixé à 50.000 euros, avec demande via un formulaire dédié et factures à l’appui, déclaration sur l’honneur comprise.

Sur le terrain, le débat va forcément revenir à la même scène: 50 euros, est-ce un coup de pouce ou un simple pansement? Le montant est lisible, le ciblage aussi, mais la mécanique administrative, elle, risque de laisser des gens sur le bord de la route si la démarche décourage ou si l’information circule mal. À mesure que les prix à la pompe restent sous tension, c’est la capacité de l’État à faire arriver l’aide vite, et à ceux qui y ont droit, qui donnera sa vraie valeur à ce forfait.