À 23 ans, la championne du monde de coiffure 2025, Aurélie Michelin ouvre son salon en plein cœur de Montpellier

À seulement 23 ans, Aurélie Michelin, déjà sacrée championne du monde de coiffure, franchit une nouvelle étape dans son parcours en ouvrant son propre salon dans le centre de Montpellier. Une installation qui illustre à la fois une réussite précoce et une ambition affirmée dans un secteur très concurrentiel.

Une consécration mondiale avant le défi entrepreneurial

Récompensée lors des championnats du monde de coiffure en 2025, où elle a décroché une médaille d’or par équipe, la jeune professionnelle s’est rapidement imposée comme un talent prometteur. Ce titre vient couronner plusieurs années de formation rigoureuse et de participation à des compétitions exigeantes, où la précision technique et la créativité sont essentielles.

Installé boulevard de l’Observatoire, son salon s’inscrit dans l’enseigne Raphaël Perrier et vise une clientèle à la recherche de prestations de qualité. Aurélie Michelin entend y proposer une approche moderne de la coiffure, alliant expertise technique et sens du détail, tout en développant son identité artistique.

Ce projet marque un tournant dans sa carrière. Après les concours internationaux, la jeune entrepreneure se confronte désormais aux réalités de la gestion d’un salon : encadrement d’équipe, développement commercial et fidélisation de la clientèle. Un défi qu’elle aborde avec détermination.

Une réussite qui dépasse le simple talent

Son parcours s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des métiers artisanaux, souvent perçus comme secondaires malgré leur haut niveau d’exigence. À travers son succès, Aurélie Michelin contribue à mettre en lumière une profession où l’excellence française continue de rayonner à l’international.

Montpellier apparaît comme un terrain propice à cette nouvelle aventure. Ville dynamique et attractive, elle attire de nombreux jeunes talents désireux d’y développer leurs projets. L’installation d’Aurélie Michelin confirme cette tendance.

Après avoir brillé sur la scène mondiale, la jeune coiffeuse entend désormais s’imposer durablement dans le paysage local. Son salon devient ainsi le prolongement concret d’un parcours déjà remarquable, avec l’ambition de transformer son succès en une réussite entrepreneuriale.