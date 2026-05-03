Michel Debost, figure majeure de la flûte française, s’éteint à 92 ans

Le flûtiste français Michel Debost est décédé le 2 mai 2026 à l’âge de 92 ans, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle qui a marqué durablement le paysage musical classique en France et à l’international.

Entré au Conservatoire de Paris en 1952, il y obtient deux ans plus tard un premier prix de flûte, révélant très tôt un talent remarquable. Sa carrière s’illustre rapidement sur la scène internationale, avec plusieurs distinctions prestigieuses, notamment aux concours de Moscou en 1957, de Prague en 1959, de Munich en 1960 et de Genève en 1961.

Une carrière entre excellence musicale et transmission

En 1959, il fonde avec le pianiste Christian Ivaldi un duo qui connaît un large succès, contribuant à faire rayonner le répertoire de la flûte auprès d’un public élargi. L’année suivante, il rejoint la Société des concerts du Conservatoire en tant que flûte solo, formation qu’il accompagne lors de sa transformation en Orchestre de Paris, où il officiera jusqu’en 1989.

Parallèlement à sa carrière d’interprète, Michel Debost s’est consacré à la transmission. Il enseigne la flûte au Conservatoire de Paris entre 1981 et 1989, formant plusieurs générations de musiciens. À partir de la fin des années 1980, il poursuit cette vocation pédagogique à l’international, notamment au Canada et aux États-Unis, où il est régulièrement invité.

Reconnu pour la finesse de son jeu et son engagement artistique, Michel Debost laisse l’image d’un musicien complet, à la fois virtuose et pédagogue, dont l’influence perdure à travers ses élèves et ses enregistrements.