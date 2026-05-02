Oscars : l’Académie trace une ligne rouge face aux films dopés à l’IA

L’Académie des Oscars a serré la vis: les acteurs générés par intelligence artificielle et les scénarios produits par IA ne pourront pas concourir aux statuettes. Une précision ajoutée noir sur blanc au règlement, au moment où Hollywood débat, parfois à couteaux tirés, de ce que ces outils changent vraiment au cinéma. Le message est clair, presque austère: l’Oscar ne récompensera pas une performance de synthèse ni un texte sorti d’une machine quand il remplace le travail d’un humain.

Côté interprétation, la règle s’appuie sur des notions très concrètes: le générique officiel, la preuve qu’un être humain a bien joué le rôle et le consentement. Pas de présence fantôme, pas de doublure numérique promue star après coup. Pour l’écriture, même logique: pour être éligible, un scénario doit être écrit par des humains, l’IA ne pouvant pas se substituer au scénariste. L’Académie ne bannit pas l’outil en tant que tel, elle bannit l’effacement, ce glissement discret où l’auteur devient simple superviseur d’une production automatisée.

Hollywood veut du crédit, du consentement et du vivant

Hollywood veut du crédit, du consentement et du vivant Cette clarification ne tombe pas du ciel. Elle arrive après la présentation à des exploitants d’une version de Val Kilmer générée par IA, un an après la mort de l’acteur, rajeunie pour la bande-annonce de « As Deep as the Grave ». Le projet, lui, avait l’accord de la famille et reposait sur des archives fournies pour recréer le comédien à différents âges, preuve que la technologie peut avancer avec des garde-fous. Reste que l’image a frappé les esprits: voir un acteur disparu rejouer à la demande, c’est un choc, même quand tout est autorisé.

Derrière ces lignes de règlement, on entend encore l’écho des grèves de 2023, celles des acteurs et des scénaristes, qui avaient mis l’industrie à l’arrêt sur la question du contrôle, de la rémunération et de l’usage de l’image ou de la voix. L’Académie, elle, choisit la voie institutionnelle: protéger la reconnaissance du travail humain et refermer la porte aux créations où l’auteur et l’interprète deviennent des options. Une frontière est posée, et elle ne demandera qu’à être testée, film après film, au rythme où l’IA progresse et où la tentation du raccourci grandit.