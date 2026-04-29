Spotify fête ses 20 ans et dévoile ses classements historiques

Pour son vingtième anniversaire, la plateforme de streaming suédoise a levé le voile pour la première fois sur les contenus les plus écoutés de toute son histoire. Avec 761 millions d’utilisateurs actifs recensés à la fin du premier trimestre 2026 — soit 10 millions de plus que le trimestre précédent — et 293 millions d’abonnés payants, Spotify est devenu en deux décennies un empire incontournable de la musique en ligne. Son bénéfice d’exploitation trimestriel a progressé de 40 % sur un an pour atteindre 715 millions d’euros.

Taylor Swift artiste numéro un, The Weeknd et Ed Sheeran dominent les titres

Sans surprise, Taylor Swift s’impose comme l’artiste la plus écoutée de l’histoire de la plateforme, devant Bad Bunny et Drake. Le classement des titres est quant à lui dominé par Blinding Lights de The Weeknd, suivi de Shape of You d’Ed Sheeran — deux morceaux cumulant à eux seuls plus de sept milliards d’écoutes — puis de Sweater Weather du groupe The Neighbourhood, avec plus de quatre milliards de streams. La France s’invite dans ce top 5 mondial grâce à Starboy de The Weeknd, co-produit par les Daft Punk, qui occupe la quatrième place, selon un mail consulté par France Inter. Le reste du top 10 réunit As It Was de Harry Styles, Someone You Loved de Lewis Capaldi, Sunflower de Post Malone et Swae Lee, One Dance de Drake, Perfect d’Ed Sheeran et STAY de The Kid LAROI avec Justin Bieber. Côté albums, c’est Bad Bunny qui prend la tête avec Un Verano Sin Ti, devant Starboy de The Weeknd et Divide de Ed Sheeran. Taylor Swift, pourtant artiste numéro un, n’apparaît qu’en huitième position dans ce classement avec Lover, sorti en 2019. Ces palmarès, composés à plus de 55 % d’auditeurs âgés de 18 à 34 ans, reflètent naturellement les goûts d’une génération — sans prétendre représenter l’ensemble de la consommation musicale mondiale, à l’heure où Deezer et Apple Music comptent respectivement plus de 10 et 94 millions d’abonnés premium.