37e Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville : quatre jours de création en accès libre du 28 au 31 mai

Chaque année en mai, le quartier de Belleville se transforme. Pour la 37e édition de ses Portes Ouvertes, les Ateliers d’Artistes de Belleville invitent le public à pénétrer dans les coulisses de la création du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026, de 14h à 20h. Plus de 170 artistes et collectifs ouvrent les portes de leurs espaces de travail — 103 ateliers au total — disséminés dans les cours, rues, passages et recoins du quartier, à cheval entre les 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements. L’entrée est entièrement libre et gratuite, et 35 000 visiteurs sont attendus sur l’ensemble de l’événement.

Peinture, sculpture, sérigraphie, céramique : un panorama complet de la création contemporaine

La diversité des disciplines représentées est l’une des forces de cet événement. Peinture, photographie, sculpture, gravure, installation, dessin, art textile, sérigraphie, laque, broderie ou encore céramique — les pratiques artistiques contemporaines sont présentes dans toute leur variété. Au-delà de la simple déambulation, l’événement propose des rencontres directes avec les créateurs et créatrices, des démonstrations techniques, des concerts, performances et projections, et la possibilité d’acquérir des œuvres originales à prix atelier. Quinze événements sont programmés autour des Portes Ouvertes, dont des projections, un concours photo et des invités venus d’Italie. Le point d’accueil public est installé à la Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville, au 1 rue Francis-Picabia, Paris 20e, accessible depuis le métro Couronnes (ligne 2). Le plan des ateliers et les portfolios des artistes sont consultables en ligne sur ateliers-artistes-belleville.fr, et un plan papier sera disponible sur place avec un don suggéré d’1 euro.