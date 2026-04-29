Jours fériés de mai 2026 à Paris : musées, châteaux et monuments ouverts pour le pont

Le mois de mai est généreux en jours fériés, et c’est autant d’occasions de sortir découvrir le patrimoine culturel parisien et francilien. Si la grande majorité des musées ferme leurs portes le 1er mai pour la Fête du Travail, plusieurs lieux restent néanmoins accessibles pour ne pas laisser les curieux sans ressources. L’Atelier des Lumières, l’Espace Dali à Montmartre, le Musée Jacquemart-André, le Musée de Montmartre, le Musée Maillol ou encore le Musée Grévin accueillent les visiteurs ce jour-là. Du côté des monuments, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, les Arènes de Lutèce et le Domaine de Saint-Cloud ouvrent également leurs portes.

Le 8 mai et les autres ponts : une offre bien plus dense

Pour le 8 mai, l’offre s’élargit considérablement. Le Louvre, le Panthéon, le château de Vincennes, le Palais de Tokyo ou encore le musée Maillol sont accessibles. En Île-de-France, les amateurs de châteaux et de grands parcs pourront se diriger vers Vaux-le-Vicomte — joyau de Seine-et-Marne dont la beauté a inspiré Versailles — ou vers les châteaux de Breteuil, Malmaison, Saint-Jean de Beauregard, Monte-Cristo, Dampierre ou Auvers-sur-Oise. Pour le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte (25 mai), la Conciergerie, le musée national des arts asiatiques Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle et sa Grande Galerie de l’Évolution, ainsi que les châteaux de Fontainebleau, Maisons et Vincennes sont au rendez-vous. Un programme qui donne de bonnes raisons de profiter des ponts autrement qu’en restant chez soi.