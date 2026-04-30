Sukkwan Island : un père, un fils, et une île du Grand Nord comme terrain de tous les dangers

Pour son deuxième long-métrage après Mobile Homes (2017), le cinéaste Vladimir de Fontenay s’attaque à un défi redoutable : adapter Sukkwan Island, le roman de David Vann récompensé par le prix Médicis étranger en 2010, réputé pour son atmosphère d’une noirceur insondable. Le film, sorti le 29 avril 2026, est porté par Swann Arlaud et le jeune acteur britannique Woody Norman, et a été tourné dans le nord de la Norvège. Tom, père absent depuis la séparation avec la mère de son fils, propose à Roy, 13 ans, de passer une année entière avec lui dans une cabane isolée sur une île du Grand Nord. D’abord réticent, l’adolescent finit par accepter.

Une aventure qui vire au cauchemar, entre folie paternelle et nature hostile

Le récit se déploie dans des paysages d’abord calmes et lumineux, progressivement assombris par la rudesse de l’hiver — deux faces d’une même réalité qui font écho aux humeurs de plus en plus inquiétantes du père. Car derrière le projet de retrouvailles se cache un homme au parcours chaotique, dont les fragilités mentales se révèlent à mesure que les conditions de vie se durcissent. Le film de Fontenay s’appuie sur une dimension autobiographique que David Vann expose lui-même dans la postface de la réédition du roman (Gallmeister, 2020) : son père lui avait proposé de passer une année en Alaska, il avait refusé, et son père s’était suicidé peu après. « Le sentiment de culpabilité m’a donné envie d’obtenir une seconde chance, de revenir en arrière et de lui dire oui », écrit-il. « Ce qu’on raconte dans le film, ce n’est pas seulement l’adaptation de Sukkwan Island, c’est la propre histoire de David Vann », confirme le réalisateur dans des déclarations rapportées par France Télévisions. Cette intention rédemptrice adoucit néanmoins le propos par rapport au roman : la tension, bien installée dès les premiers plans, finit par tourner légèrement en rond avant le rebondissement final, loin de l’extrême noirceur du texte source. La relation entre un père prisonnier de sa folie et un fils déchiré entre amour et peur reste toutefois restituée avec justesse par les deux acteurs principaux.