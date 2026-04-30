1er Mai: l’exécutif assouplit pour les petits commerces, la prudence reste de mise

À la veille du 1er Mai, dans bien des quartiers, l’odeur du pain chaud et les brins de muguet s’apprêtent à reprendre leur place derrière les vitrines. Boulangers et fleuristes indépendants envisagent d’ouvrir plus largement que les années précédentes et surtout de faire travailler des salariés, là où la règle générale proscrit l’activité ce jour-là hors secteurs dits « en continu ». L’orientation, attribuée à une consigne gouvernementale, a été accueillie avec un mélange très français de soulagement et d’irritation: on respire un peu, mais on grince des dents après des semaines à redouter contrôles et amendes.

Un flou qui revient chaque printemps

Rappel utile, car la mémoire collective a parfois ses angles morts: le 1er Mai reste un jour férié chômé et payé, encadré par le code du travail et la loi du 30 avril 1947. Les dérogations visent surtout les activités impossibles à interrompre, hôpitaux, transports, hôtellerie. Pour les commerces de proximité, le nerf du problème n’est pas tant l’ouverture que l’emploi de salariés, et c’est là que l’incertitude s’installe chaque année, comme une mauvaise habitude. Des représentants de la profession le martèlent, « légalement, rien n’a changé », et réclament une clarification nette, craignant des lectures variables de l’administration selon les territoires, avec à la clé des inégalités entre enseignes et petits établissements.

Dans ce décor, les syndicats restent droits dans leurs bottes sur la défense du caractère chômé du 1er Mai, ce qui alimente une tension récurrente autour d’une journée pourtant très porteuse pour le pain et le muguet. Le gouvernement, lui, a renoncé à faire évoluer la loi après les oppositions, mais a fait glisser sa position via des instructions annoncées mi-avril, une solution de contournement qui satisfait sans rassurer. Résultat: des commerçants qui avancent à pas comptés, entre la peur de sanctions et la colère face à un cadre jugé incohérent avec la réalité économique, en attendant des règles stables qui ne changent pas au gré des printemps.