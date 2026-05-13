Treize ans après, le « SDF au lapin » condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d’une jeune prostituée

La cour d’assises du Bas-Rhin a condamné mercredi un homme de 42 ans à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’une jeune femme de 18 ans retrouvée morte à Strasbourg en 2013. La victime, une ressortissante bulgare se prostituant occasionnellement, avait été découverte plusieurs mois après sa disparition dans une tente installée à proximité d’une voie rapide.

L’accusé, Ludovic Burger, avait échappé aux enquêteurs pendant plus d’une décennie avant d’être identifié grâce à des vidéos publiées sur YouTube, où il racontait sa vie marginale aux côtés de son lapin. Les investigations avaient rapidement établi sa présence sur les lieux du crime, plusieurs effets personnels lui appartenant ayant été retrouvés près du corps.

Une cavale de dix ans interrompue par internet

À l’audience, l’homme a reconnu avoir attaché la jeune femme lors d’une relation sexuelle tarifée à caractère sadomasochiste, tout en assurant ne pas avoir voulu la tuer. Les expertises médico-légales ont néanmoins conclu à une mort par asphyxie. L’avocate générale a dénoncé un acte d’une extrême violence et insisté sur l’absence d’empathie de l’accusé durant les débats.

Les jurés ont suivi les réquisitions du parquet en assortissant la peine d’un suivi socio-judiciaire de quinze ans avec obligation de soins. Les experts psychiatres entendus au procès ont décrit un homme marqué par des addictions lourdes et une personnalité froide, instable et profondément marginalisée depuis l’adolescence.