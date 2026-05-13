Entrevue Cybersécurité Police-Justice

Pédocriminalité : une enquête ouverte sur le forum en ligne LeGarcon.net

13 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur ce site Internet soupçonné d’être destiné aux hommes attirés par les mineurs.

Pédocriminalité : une enquête ouverte sur le forum en ligne LeGarcon.net
Pédocriminalité : une enquête ouverte sur le forum en ligne LeGarcon.net

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur le forum en ligne LeGarcon.net, soupçonné de servir de lieu d’échange pour des hommes attirés par les mineurs. La section de lutte contre la cybercriminalité s’est saisie du dossier après un signalement transmis par le Haut-Commissariat à l’enfance. Ce site Internet ferait l’objet d’une surveillance depuis plusieurs semaines en raison de contenus et d’échanges potentiellement liés à des actes pédocriminels.

Des investigations pour identifier le réseau

Les investigations visent à déterminer l’ampleur du réseau et à identifier les utilisateurs actifs du forum. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si des infractions pénales ont été commises via cette plateforme, au-delà de la simple consultation. L’ouverture de cette procédure témoigne de la vigilance accrue des autorités face à la prolifération de ces espaces numériques dédiés à des contenus illicites visant les enfants.

Le Haut-Commissariat à l’enfance, structure rattachée au gouvernement, joue un rôle croissant dans le repérage et le signalement de ces sites dangereux. Cette affaire s’inscrit dans un contexte de mobilisation renforcée contre les crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs sur Internet. Les peines encourues pour ce type de faits peuvent aller jusqu’à plusieurs années de prison ferme, selon la nature et la gravité des actes constatés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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