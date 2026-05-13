Conan O’Brien rempilera pour les Oscars en 2027

L’Académie des Oscars a confirmé le retour de l’humoriste américain Conan O’Brien à la présentation de la cérémonie en 2027. Ce sera la troisième année consécutive que l’ancien animateur de late show prendra les commandes de la soirée la plus suivie du cinéma mondial, après des éditions récentes jugées réussies par les organisateurs et une partie de l’industrie hollywoodienne.

Lors de la dernière cérémonie, Conan O’Brien s’était distingué par un ton plus mordant que celui adopté habituellement aux Oscars. L’animateur avait multiplié les piques sur les inquiétudes de Hollywood face à l’essor de l’intelligence artificielle, sujet devenu central dans les débats de l’industrie depuis les grèves historiques des scénaristes et acteurs américains.

Une cérémonie qui assume davantage le ton politique

L’humoriste avait également provoqué de nombreuses réactions avec une allusion à l’affaire Epstein, dans une séquence interprétée comme une attaque indirecte contre Donald Trump. Cette référence avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux et alimenté les débats autour de la politisation croissante des grandes cérémonies culturelles américaines.

En reconduisant Conan O’Brien, l’Académie semble miser sur une formule mêlant humour corrosif, références politiques et autodérision hollywoodienne. Les audiences des dernières éditions avaient montré une légère progression, dans un contexte où les Oscars cherchent toujours à reconquérir un public plus jeune et plus international.