Bordeaux : 1 700 personnes confinées sur un paquebot arrivé en France

Plus de 1 700 personnes ont été confinées à bord d’un paquebot arrivé à Bordeaux après la mort d’un passager et la suspicion d’une épidémie de gastro-entérite. À bord, les autorités sanitaires ont déclenché des procédures d’isolement et des prélèvements sont en cours pour identifier l’origine exacte des troubles digestifs signalés parmi les voyageurs et l’équipage.

Le navire, en provenance de plusieurs escales en Europe du Nord, a été immobilisé à son arrivée, alors que des cas de symptômes ont été recensés parmi une partie des passagers. Les équipes médicales évoquent une possible contamination de type norovirus, un agent pathogène fréquent dans les environnements clos comme les croisières, où la promiscuité accélère la propagation.

Une gestion sanitaire sous haute surveillance

Les autorités ont mis en place un dispositif de confinement à bord et renforcé les mesures d’hygiène, tandis que les personnes présentant des symptômes sont isolées dans leurs cabines. Des analyses doivent déterminer si le décès initial est directement lié à l’épisode infectieux suspecté ou à une autre cause médicale.

L’incident s’inscrit dans une série récente d’alertes sanitaires touchant des navires de croisière, régulièrement confrontés à des épidémies digestives en raison des conditions de vie à bord. Les résultats des examens biologiques sont attendus pour préciser l’ampleur réelle de la contamination et lever les incertitudes sur la situation du paquebot.