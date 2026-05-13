Des substances chimiques préoccupantes retrouvées dans des casques et écouteurs

Une enquête menée dans plusieurs pays européens alerte sur la composition chimique de nombreux casques et écouteurs vendus au grand public. Réalisée dans le cadre du programme européen ToxFREE LIFE for All, l’étude a passé au crible 81 modèles issus des principales marques du marché. Verdict : l’ensemble des appareils analysés contenait des substances considérées comme préoccupantes pour la santé humaine, notamment des perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques, mousses et revêtements des équipements.

Les chercheurs ont identifié plusieurs familles de composés chimiques régulièrement pointées par les autorités sanitaires : bisphénols, phtalates, PFAS, paraffines chlorées et retardateurs de flamme bromés. Selon les analyses relayées par les associations de consommateurs impliquées dans le projet, 98 % des modèles contenaient du bisphénol A et une large majorité présentait également du BPS, un substitut aujourd’hui lui aussi controversé. Les appareils testés provenaient aussi bien de grandes marques internationales que de plateformes de vente à bas coût comme Temu ou Shein.

Des marques premium aussi concernées

L’étude souligne que les produits haut de gamme ne sont pas épargnés. Des références commercialisées par Apple, Sony, Bose, Samsung, Sennheiser ou Razer figurent parmi les modèles analysés. Certains casques et écouteurs auraient présenté des concentrations particulièrement élevées dans les coussinets, câbles ou plastiques externes, au point de susciter des inquiétudes chez plusieurs distributeurs européens. Aux Pays-Bas notamment, certains revendeurs auraient commencé à retirer discrètement plusieurs références de leurs catalogues.

Les scientifiques précisent qu’aucun danger immédiat n’a été démontré pour les utilisateurs, mais s’inquiètent des effets d’une exposition répétée et prolongée. Le contact direct avec la peau, combiné à la chaleur corporelle et à la transpiration, pourrait favoriser la migration progressive de certaines molécules vers l’organisme. Les auteurs de l’enquête réclament désormais un renforcement des normes européennes sur les produits électroniques grand public, tandis que plusieurs associations recommandent de limiter le port prolongé des casques et de privilégier des matériaux moins plastifiés lorsque cela est possible.