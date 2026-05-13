Dépistage du cadmium : des analyses bientôt remboursées, mais pas pour tout le monde

Dès cet été, les Français jugés surexposés au cadmium pourront accéder à des analyses remboursées en laboratoire de ville. Le ministère de la Santé va suivre les recommandations de la Haute Autorité de santé, avec un décret annoncé dans les prochaines semaines. Le principe est simple sur le papier: sur prescription, un dosage du cadmium dans les urines, voire dans le sang, pour mesurer l’imprégnation d’un métal qui s’accumule lentement, surtout dans les reins. Et l’arrière-plan, lui, est moins rassurant: selon l’Anses, près d’un Français sur deux présenterait en 2025 une exposition au-dessus des valeurs sanitaires de référence. Une statistique qui claque comme une alerte, sans pour autant déclencher une campagne généralisée.

Un ciblage chirurgical, loin du dépistage de masse

Le gouvernement, lui, refuse l’ouverture des vannes. Pas de dépistage systématique, mais une stratégie ciblée, pensée pour ceux qui vivent sur des sols naturellement riches en cadmium, dans certaines zones de Champagne, de Charente, du Jura ou du Massif central, ou à proximité de sites contaminés par des implantations industrielles anciennes ou actuelles. La HAS parle d’environ 7 000 sites pollués, où l’exposition peut passer par les poussières inhalées ou par des aliments cultivés localement, ceux qu’on croit parfois plus authentiques, plus proches, plus sûrs. Hors de ces zones, un médecin pourra aussi prescrire le test s’il soupçonne une exposition chronique, notamment face à des atteintes rénales ou osseuses compatibles.

Côté portefeuille, la marche change nettement. Le tarif de référence retenu est de 27,50 euros, avec un remboursement prévu à 60% par la Sécurité sociale et à 40% par les complémentaires, selon l’accord conclu début avril entre les laboratoires et l’Assurance-maladie. Jusqu’ici, sans prescription, la facture pouvait tourner autour de 45 euros, de quoi décourager plus d’un patient. Dans le même temps, une proposition de loi sur la limitation des risques liés au cadmium doit être examinée début juin à l’Assemblée, signe que le sujet sort des laboratoires pour entrer dans l’arène politique, là où les arbitrages se font rarement sans frottements… et où la question de notre exposition quotidienne ne disparaîtra pas d’un simple décret.