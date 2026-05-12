Tentatives de suicide : plus de 84 000 hospitalisations recensées en 2025

Les hospitalisations liées aux tentatives de suicide et aux actes d’automutilation ont de nouveau augmenté en France en 2025, selon les dernières données publiées par la Drees, le service statistique des ministères sociaux. Plus de 84 000 personnes âgées d’au moins 10 ans ont été admises à l’hôpital après un geste auto-infligé, contre environ 82 000 l’année précédente.

Les adolescentes et les jeunes femmes restent les plus touchées par cette dégradation. Les femmes représentent près des deux tiers des patients hospitalisés, soit 64 % des cas recensés. Cette tendance s’inscrit dans une progression observée depuis plusieurs années, particulièrement marquée chez les mineures et les jeunes adultes.

Une santé mentale des jeunes toujours plus fragile

Les professionnels de santé alertent régulièrement sur l’aggravation du mal-être psychologique chez les jeunes, dans un contexte marqué par l’anxiété, l’isolement social et les difficultés liées aux études ou à la précarité. Plusieurs spécialistes soulignent également l’impact des réseaux sociaux et de la pression psychologique exercée sur les adolescents.

Ces nouvelles statistiques renforcent les inquiétudes autour de la prise en charge psychiatrique en France, alors que les services hospitaliers et les structures spécialisées font face à une demande croissante. Les autorités sanitaires appellent depuis plusieurs mois à renforcer la prévention et l’accompagnement psychologique des publics les plus vulnérables.