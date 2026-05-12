Entrevue SANTÉ Santé publique

Hantavirus : une Française en réanimation, 22 cas contacts isolés

12 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Une passagère française d’une croisière antarctique a été testée positive à l’hantavirus. Elle se trouve actuellement en réanimation à l’hôpital Bichat.

Hantavirus : une Française en réanimation, 22 cas contacts isolés
Hantavirus : une Française en réanimation, 22 cas contacts isolés

Une Française rapatriée dimanche d’une croisière antarctique à bord du navire MV Hondius a été testée positive à l’hantavirus et se trouve actuellement en réanimation à l’hôpital Bichat, à Paris. La ministre de la Santé Stéphanie Rist a confirmé l’information ce lundi. La patiente présentait des symptômes depuis son retour en France. Elle fait partie d’un groupe de cinq passagers français placés à l’isolement dans des chambres séparées de l’établissement parisien.

Quatre autres passagers maintenus à l’hôpital

Les quatre autres croisiéristes rapatriés, bien que testés négatifs et ne présentant aucun symptôme, doivent rester hospitalisés au moins quinze jours par mesure de précaution. Selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, 22 autres ressortissants français ont été identifiés comme cas contacts et vont être rapidement transférés en milieu hospitalier pour y être isolés. Ces contacts sont considérés comme étant à haut risque par l’Organisation mondiale de la santé. Parmi les cinq personnes rapatriées figureraient deux vétérinaires et des journalistes animaliers.

Ces mesures sanitaires font suite au décès d’une croisiériste néerlandaise lors de cette même expédition en Antarctique. L’hantavirus, transmis principalement par les rongeurs, peut provoquer des symptômes graves nécessitant une prise en charge en réanimation. Les autorités sanitaires françaises maintiennent une surveillance étroite de l’ensemble des personnes ayant pu être en contact avec les cas confirmés ou suspectés durant la croisière.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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