Roche décroche le marquage CE pour un test sanguin visant à repérer Alzheimer plus tôt

Voilà une annonce qui parle autant de santé que d’économie. Le Suisse Roche, poids lourd mondial de la pharmacie et du diagnostic, indique avoir obtenu le marquage CE pour un test de détection de la maladie d’Alzheimer. Son nom, Elecsys pTau217. Son principe, mesurer dans le sang la protéine phosphorylée tau-217, considérée comme un marqueur lié à la pathologie amyloïde. Derrière la technicité, l’enjeu est limpide: gagner du temps sur une maladie dont le diagnostic, selon Roche, met en moyenne trois ans et demi à se poser.

Un prélèvement, et le diagnostic peut changer de rythme

Le marqueur CE n’est pas un simple tampon administratif, c’est le sésame qui ouvre la commercialisation dans l’Espace économique européen, avec des exigences de sécurité, de performance et de qualité. Roche met en avant un avantage évident : un test sanguin, moins invasif que l’analyse du liquide céphalo-rachidien, plus simple à déployer dans la routine médicale. Le directeur de la division Diagnostics, Matt Sause, parle d’« étape significative » et insiste sur la nécessité d’intervenir tôt, au moment où la recherche et les traitements ciblant les formes débutantes nourrissent une pression croissante pour identifier les patients plus vite, mieux, et à grande échelle.

La promesse d’un dépistage plus accessible vient avec ses conditions très concrètes : si l’on repère davantage de cas, il faudra absorber le flux, organiser la confirmation, l’accompagnement, le suivi, et éviter que les consultations mémoire ne se transforment en embouteillages permanents. Sur le plan industriel, Roche joue une carte stratégique, sa division diagnostics pesant déjà 22,5% de son chiffre d’affaires, et le groupe doit justement détailler ce dossier lors d’une conférence investisseurs à Londres. Dans une France où environ 1,2 million de personnes vivent avec une maladie neurocognitive, l’arrivée d’outils standardisés et diffusables pourrait accélérer une transformation silencieuse: celle d’un diagnostic qui cesse d’être un marathon pour devenir, peu à peu, une course mieux balisée.