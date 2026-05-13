Londres sous haute tension : une opération policière massive déployée avant un week-end à risque

La police de Londres a annoncé mercredi le lancement d’une opération de sécurité « sans précédent » afin de prévenir d’éventuels troubles lors de plusieurs manifestations prévues ce week-end dans la capitale britannique. Les autorités redoutent des affrontements dans un contexte de fortes tensions politiques et internationales.

Selon la police métropolitaine, au moins 80 000 personnes sont attendues samedi pour deux grands rassemblements distincts : une marche pro-palestinienne organisée pour commémorer la Nakba, et une manifestation anti-immigration baptisée « Unite the Kingdom », liée au militant anti-islam Stephen Yaxley-Lennon, connu sous le nom de Tommy Robinson.

La situation est rendue encore plus sensible par la tenue simultanée de la finale de la FA Cup au stade de Wembley Stadium. Les autorités craignent que l’afflux massif de supporters et de manifestants ne complique le maintien de l’ordre dans plusieurs quartiers de Londres.

Le commissaire adjoint James Harman a indiqué que près de 4 000 policiers seraient mobilisés pour l’opération, avec le soutien d’hélicoptères, d’unités cynophiles et de véhicules de police armés placés en réserve.

La police britannique affirme vouloir utiliser « de la manière la plus ferme possible » les pouvoirs dont elle dispose afin d’éviter toute flambée de violence. Les autorités évoquent notamment les inquiétudes liées à la montée des tensions communautaires, aux récentes attaques antisémites et à l’augmentation du niveau de menace terroriste au Royaume-Uni.

Cette mobilisation exceptionnelle illustre les craintes croissantes des autorités britanniques face aux risques de débordements lors de manifestations politiquement sensibles, dans un climat national déjà marqué par de fortes divisions autour des questions migratoires et du conflit au Moyen-Orient.