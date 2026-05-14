Londres : une opération policière « sans précédent » déployée face à des manifestations massives ce week-end

La police londonienne a annoncé le déploiement d’une opération de sécurité « sans précédent » pour encadrer deux grandes manifestations prévues ce week-end dans la capitale britannique. Les autorités anticipent des tensions importantes dans un contexte déjà marqué par des crispations politiques et sociales.

Selon les forces de l’ordre, au moins 80 000 personnes sont attendues à Londres samedi. Deux rassemblements majeurs doivent se dérouler simultanément : une marche pro-palestinienne commémorant la Nakba et une manifestation « Unite the Kingdom » organisée par le militant anti-islam Stephen Yaxley-Lennon, plus connu sous le nom de Tommy Robinson.

La police de Londres indique qu’elle entend utiliser « la manière la plus ferme possible » pour prévenir tout débordement. Les autorités évoquent un dispositif exceptionnel destiné à éviter les violences et à maintenir l’ordre public dans un climat particulièrement sensible.

L’opération mobilisera environ 4 000 agents, appuyés par des hélicoptères, des unités cynophiles et des véhicules de police armés maintenus en réserve. Les forces de l’ordre insistent sur l’ampleur inédite du dispositif mis en place pour encadrer ces rassemblements simultanés.

Cette situation intervient dans un contexte de tensions accrues au Royaume-Uni, notamment en raison de la guerre au Moyen-Orient, de récents actes antisémites et d’une hausse du niveau de menace terroriste. Les autorités redoutent une polarisation accrue des opinions et des débordements lors des manifestations.

La tenue de ces rassemblements coïncide également avec un événement sportif majeur, la finale de la FA Cup à Wembley, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les services de sécurité déjà fortement mobilisés dans la capitale britannique.