En juin 2025, lors de son défilé Homme Printemps-Été, Prada avait présenté des sandales plates en cuir à bride en T dont le design rappelait fortement les Kolhapuri chappals, des chaussures artisanales indiennes dont le savoir-faire remonte au XIIe siècle. L’absence de toute référence à cette origine, doublée de la mention « Made in Italy », avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et mobilisé les fabricants locaux, qui dénonçaient une appropriation culturelle. La Chambre de commerce du Maharashtra avait adressé une lettre officielle au président du groupe Patrizio Bertelli. Prada avait alors présenté ses excuses et envoyé des membres de ses équipes techniques en Inde pour observer les savoir-faire liés à la fabrication des chappals.

Un accord avec deux organismes gouvernementaux indiens, une collection en édition limitée

En décembre 2025, Prada Group avait signé un accord avec LIDCOM et LIDKAR, deux organismes gouvernementaux indiens dédiés à la promotion et à la sauvegarde de l’industrie du cuir et du patrimoine des chappals Kolhapuri. C’est de cette collaboration que naît désormais la ligne Prada Made in India x Inspired by Kolhapuri Chappals, dévoilée cette semaine. Entièrement cousues main dans les États du Maharashtra et du Karnataka, ces sandales produites en édition limitée sont proposées dans une quarantaine de boutiques et en ligne, aux alentours de 750 euros la paire, selon la BBC. Prada y défend une hybridation entre « techniques traditionnelles » et « design contemporain », évoquant « un dialogue entre le patrimoine indien et l’expression du luxe moderne » — quand ces mêmes sandales, protégées par une indication géographique, ne se vendent que quelques euros en Inde.

Un programme de formation sur trois ans pour 180 artisans

Pour compléter cette démarche, Prada Group a annoncé la création et le financement intégral d’un programme de formation destiné aux artisans des régions traditionnellement productrices de chappals Kolhapuri. Ce programme se déroulera sur trois ans via des modules semestriels et concernera environ 180 personnes issues de huit districts indiens. Une initiative saluée localement, qui vient clore — du moins officiellement — une polémique qui avait sérieusement écorné l’image de la maison italienne sur le marché indien et au-delà.