Explosion d’une bonbonne de gaz dans un camping du Morbihan: cinq blessés, dont quatre enfants

Vendredi 1er mai au soir, le camping Les Îles à Pénestin (Morbihan) a basculé du calme des vacances à la sidération. Une bonbonne de gaz a explosé dans un mobil-home, soufflant l’hébergement comme on arrache une feuille de papier. Cinq personnes ont été blessées: quatre enfants âgés de 8 à 13 ans et une femme d’une soixantaine d’années, touchés au moment de la déflagration.

Un mobil-home « tout neuf » pulvérisé en quelques secondes

Un mobil-home « tout neuf » pulvérisé en quelques secondes La violence du souffle a conduit à une prise en charge spécialisée. Les cinq victimes ont été héliportées vers le centre des grands brûlés de Nantes, signe que les lésions, au moins pour une partie d’entre elles, ont inquiété les secours. À ce stade, aucun bilan précis n’a été communiqué sur la gravité des blessures, laissant les proches dans cette attente lourde, celle où chaque information compte.

Sur place, le maire de Pénestin, Christian Mahé, a indiqué que le mobil-home concerné était « tout neuf », installé depuis environ un mois et demi. Le détail peut sembler anecdotique, il ne l’est pas: quand l’accident frappe un matériel récent, il rappelle que la sécurité tient parfois à peu de chose, un raccord, une vérification, un geste. Les circonstances exactes de l’explosion n’ont pas été précisées, l’enquête devra dire ce qui s’est joué dans ce mobil-home, et ce que ce drame impose, désormais, aux habitudes des campings et des vacanciers.