Détroit d’Ormuz : Trump rejette une proposition iranienne visant à rouvrir la navigation avant des négociations nucléaires

Une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à lever les restrictions maritimes a été rejetée par le président américain Donald Trump, selon un haut responsable iranien. Ce plan prévoyait de dissocier la reprise du trafic maritime des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran, en reportant ces dernières à une phase ultérieure.

D’après cette source, l’Iran proposait d’autoriser à nouveau la navigation dans cette voie stratégique pour le commerce mondial de l’énergie, tout en mettant fin au blocus imposé par les États-Unis. En échange, les négociations sur le nucléaire auraient été engagées dans un second temps, une approche qui n’a pas convaincu Washington.

Quatre semaines après la suspension des bombardements menés par les États-Unis et Israël contre l’Iran, aucun accord global n’a été trouvé pour mettre fin au conflit. Cette situation a provoqué des perturbations majeures sur les marchés énergétiques, décrites comme les plus importantes jamais enregistrées.

Depuis plus de deux mois, l’Iran bloque la quasi-totalité du trafic maritime en provenance du Golfe, à l’exception de ses propres navires. En réponse, les États-Unis ont instauré leur propre blocus visant les navires quittant les ports iraniens, accentuant les tensions dans la région.

Vendredi, Donald Trump a déclaré ne pas être « satisfait » de la proposition iranienne, sans entrer dans les détails des points de désaccord. « Ils me demandent des choses auxquelles je ne peux pas consentir », a-t-il affirmé devant la presse à la Maison Blanche.

L’absence d’accord et la persistance des blocages réciproques continuent d’alimenter l’incertitude dans le détroit d’Ormuz, un passage clé pour l’approvisionnement énergétique mondial. Les négociations restent dans l’impasse, tandis que les tensions géopolitiques demeurent élevées.