Trump durcit les sanctions contre Cuba et élargit la pression à ses alliés

Le président américain Donald Trump a signé un décret élargissant les sanctions des États-Unis contre le gouvernement cubain, marquant une nouvelle escalade dans les relations déjà tendues entre Washington et La Havane. Selon des responsables de la Maison Blanche, cette décision vise à accroître la pression sur les autorités cubaines ainsi que sur leurs soutiens.

Les nouvelles mesures ciblent un large éventail d’acteurs, notamment des individus, des entités et des affiliés accusés de soutenir l’appareil sécuritaire cubain. Sont également visées les personnes soupçonnées de corruption ou de graves violations des droits humains, ainsi que les agents et partisans du gouvernement.

Le décret prévoit une extension significative du champ des sanctions, qui pourraient désormais s’appliquer à toute personne étrangère opérant dans des secteurs clés de l’économie cubaine. Parmi ceux-ci figurent l’énergie, la défense, les métaux et les mines, les services financiers, ainsi que le secteur de la sécurité.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, les États-Unis évoquant notamment des liens présumés entre Cuba, l’Iran et le Hezbollah. Washington considère ces relations comme une menace et justifie ainsi le durcissement de sa politique à l’égard de l’île.

Dans l’immédiat, les détails précis des personnes ou entités visées par ces sanctions n’ont pas été rendus publics. Toutefois, l’ampleur du décret laisse entrevoir un impact potentiel important sur l’économie cubaine et ses partenaires internationaux.

De son côté, le gouvernement cubain a dénoncé ces mesures, les qualifiant de « coercitives ». La Havane a affirmé qu’elle ne se laisserait pas intimider par cette nouvelle série de sanctions, laissant présager une poursuite des tensions entre les deux pays.